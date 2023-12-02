Жирона - Валенсия 2:1: обзор матча и результат игры 02.12.2023

Каталонцы могли и "похоронить" соперника, но гол Савио в добавленное время был отменен из-за офсайда.

В субботу, 2 декабря, на Эстадио Мунисипаль де Монтиливи прошел матч 15-го тура испанской Ла Лиги, в котором Жирона принимала Валенсию.

В стартовом составе каталонского коллектива вышли и Виктор Цыганков, и Артем Довбик, который недавно возобновил тренировки после восстановления от повреждения икроножной мышцы. А вот Роман Яремчук вновь оказался на скамейке запасных "летучих мышей".

Но и без него команда Рубена Барахи здорово показывала себя в первом тайме, в котором хозяева поля хоть и большую часть времени владели мячом, но моменты создавала именно Валенсия.

И если в первом тайме валенсийцы не смогли распечатать ворота Пауло Гассаниги, то уже на старте второго это исправил Уго Дуро. После этого гости ожидаемо сели в еще более глубокую оборону.

У подопечных Мичела было полно времени, чтобы отыграться, но случилось это лишь в последние десять минут матча. И оба гола на свой счет записал "джокер" Кристиан Сутани, которому хватило восьми минут на поле, чтобы отличиться. А затем спустя еще пять минут он оформил дубль, который и принес Жироне волевую победу.

Источник: Getty Images

Стоит отметить Яна Коуту: бразилец вышел на замену и сразу же отдал голевую на Стуани, после чего повторил этот трюк. А в добавленное время Савио забил третий гол, но он был отменен из-за офсайда.

Украинцы же в этой игре "промолчали": Цыганков и Довбик отыграли все 90 минут, а Яремчук появился на поле сразу после первого гола Стуани. Еще под конец первой половины Довбик стал автором забитого мяча, однако судья отменил его взятие ворот из-за офсайда у его одноклубника.

На данный момент Жирона продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата Испании, опережая Реал на три очка ("сливочные" еще не сыграли свой матч против Гранады). А Валенсия осталась десятой с 19 очками.

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Статистика матча Жирона - Валенсия 15-го тура Ла Лиги

Жирона - Валенсия 2:1

Голы: Стуани, 83, 88 - Дуро, 57.

Ожидаемые голы (xG): 1,18 - 1,26

Владение мячом: 76% - 24%

Удары: 9 - 9

Удары в створ: 5 - 3

Фолы: 6 - 7

Жирона: Гассанига - Э. Гарсия, Давид Лопес (Стуани, 75), Блинд, Гутьеррес - Эррера (Торре, 13 (Коуту, 82)), А. Гарсия, Мартин (Порту, 82) - Цыганков, Довбик, Савио.

Валенсия: Мамардашвили - Коррея, Москера, Паулиста, Гасиоровски (Васкес, 89) - Фулькье (Амалла, 84), Герра, Пепелу, Перес (Диакаби, 67) - Диего Лопес (Канос, 84), Дуро (Яремчук, 84).

Предупреждения: Блинд, Коуту, Савио - Гасиоровски, Дуро, Паулиста.

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