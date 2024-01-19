Роналду: Мне скоро 39 лет, и я все еще в порядке

Криштиану Роналду прокомментировал награду лучшему бомбардиру на Golden Globe Awards.

Португалец признался, что его мотивирует критика, а потому он смог сильно прибавить после проблем в прошлом сезоне. Сейчас Роналду в его возрасте приятно обогнать молодых игроков.

"Это часть пути. Я всегда с этим сталкиваюсь. Я профессиональный футболист уже 22 года, это часть моего пути к тому, чтобы стать лучшим игроком, лучшим человеком, лучшим отцом.

Мне нравится, когда люди во мне сомневаются, а я им доказываю обратное. В прошлом сезоне были сложности, но я рад, что столкнулся с ними, потому что они придали мне сил. И вы видели, что прошлый год был великолепным. Я был лучшим бомбардиром. Представьте, каково это – опередить таких зверей, молодых львов, как, скажем Холанд. Так что я горд. Мне скоро 39 лет, и я все еще в порядке", – сказал Роналду на церемонии вручения награды.

Со всеми результатами церемонии Golden Globe Awards-2024 вы можете ознакомиться на нашем сайте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!