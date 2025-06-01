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Футбол

Макрон поздравил ПСЖ с победой в Лиге чемпионов

Президент Франции отметил триумф столичного коллектива.
Вчера, 09:08       Автор: Василий Медвидь
Эмманюэль Макрон / Getty Images
Эмманюэль Макрон / Getty Images

Президент Франции Эммануэль Макрон высказался о победе ПСЖ в финале Лиги чемпионов.

По словам Макрона, подопечные Луиса Энрике сделали Париж столицей Европы.

"Чемпионы, мой друг. День триумфа для ПСЖ.

Браво, мы все гордимся этой победой.

Париж стал столицей Европы на сегодняшний день", - написал глава государства в Twitter.

Напомним, на ISPORT есть видеообзор финала Лиги чемпионов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Эмманюэль Макрон

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