Провал Наполи в матче Лиги чемпионов с ПСВ стал антирекордным

Неаполитанцы впервые в своей истории пропустили шесть голов в еврокубковом поединке.
Сегодня, 13:33       Автор: Игорь Мищук
ПСВ разгромил Наполи / Getty Images
ПСВ разгромил Наполи / Getty Images

Наполи накануне встречался в гостях с ПСВ в третьем туре основной стадии Лиги чемпионов и потерпел сокрушительное поражение со счетом 2:6.

Как сообщает Opta, этот проигрыш стал для итальянского клуба антирекордным. Партенопейцы впервые в своей истории пропустили шесть голов в еврокубковом матче.

Читай также: ПСЖ с удалением Забарного разобрался с Байером, Бенфика с Трубиным и Судаковым разгромно уступила Ньюкаслу

Последний раз Наполи позволял забить себе шесть мячей в одном поединке еще 21 декабря 1997 года, когда уступил Сампдории 3:6 в матче Серии А.

На данный момент Наполи занимает 22-е место в общей турнирной таблице Лиги чемпионов, имея в своем активе три набранных балла. ПСВ с четырьмя очками расположился на 11-й позиции.

Напомним, на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами матчей Лиги чемпионов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

