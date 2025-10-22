Провал Наполи в матче Лиги чемпионов с ПСВ стал антирекордным

Неаполитанцы впервые в своей истории пропустили шесть голов в еврокубковом поединке.

Наполи накануне встречался в гостях с ПСВ в третьем туре основной стадии Лиги чемпионов и потерпел сокрушительное поражение со счетом 2:6.

Как сообщает Opta, этот проигрыш стал для итальянского клуба антирекордным. Партенопейцы впервые в своей истории пропустили шесть голов в еврокубковом матче.

Последний раз Наполи позволял забить себе шесть мячей в одном поединке еще 21 декабря 1997 года, когда уступил Сампдории 3:6 в матче Серии А.

6 - #Napoli have conceded six goals for the first time in European competition; overall, they suffered at least six goals in a single match for the first time since December 21st, 1997 (3-6 against Sampdoria in Serie A). Rumor.#PSVNapoli #UCL pic.twitter.com/wHSjZx8uwe — OptaPaolo (@OptaPaolo) October 21, 2025

На данный момент Наполи занимает 22-е место в общей турнирной таблице Лиги чемпионов, имея в своем активе три набранных балла. ПСВ с четырьмя очками расположился на 11-й позиции.

