ПСЖ может сыграть против Баварии без своего лидера

Усман Дембеле испытывает дискомфорт.
Сегодня, 14:20       Автор: Андрей Безуглый
Усман Дембеле / Getty Images
Усман Дембеле / Getty Images

Нападающий ПСЖ Усман Дембеле может пропустить матч против Баварии, пишет L’Équipe.

Напомним, что французский гранд встретится с мюнхенским в рамках Лиги чемпионов 4 ноября.

Дембеле не вышел в стартовом составе на матч с Ниццей из-за дискомфорта. А появившись на 72-й минуте игрок жаловался на боль в бедре.

В худшем случае француз может вылететь на долгий срок, в лучшем же он просто не сыграет с Баварией, чтобы избежать тяжелой травмы.

Напомним, что матч с Ниццей завершился минимальной победой ПСЖ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Усман Дембеле

