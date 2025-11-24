iSport.ua
Компани - о поединке с Арсеналом: "С нетерпением ждем игры"

Матч станет серьёзным вызовом для Баварии.
Вчера, 16:29       Автор: Валентина Чорноштан
Венсан Компани / Getty Images
Венсан Компани / Getty Images

В среду, 26 ноября, мюнхенская Бавария сыграет против Арсенала в рамках Лиги чемпионов.

Главный тренер Баварии Венсан Компани высказался о предстоящем матче против канониров:

"Они являются лучшей командой в Европе с точки зрения стандартных положений. Я думаю, что это будет для нас хороший вызов. Я не знаю, есть ли сейчас в Европе много команд, лучше Арсенала. Мы с нетерпением ждём игры".

На текущий момент мюнхенская команда возглавляет турнирную таблицу Лиги чемпионов, на втором месте находится Арсенал.

Добавим, что в матче против английской команды не сыграет вингер Баварии.

