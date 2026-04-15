"Нас ограбили": Игрок Барселоны пожаловался на судейство в противостоянии с Атлетико

Рафинья резко отреагировал на вылет каталонской команды из Лиги чемпионов.
Сегодня, 11:31       Автор: Игорь Мищук
Рафинья / Getty Images

Вингер Барселоны Рафинья выразил недовольство судейством в четвертьфинальном противостоянии с мадридским Атлетико в Лиге чемпионов.

Каталонцы накануне смогли выиграть ответный матч со счетом 2:1, однако из-за поражения 0:2 в первом поединке вылетели из турнира.

Барселона обыграла Атлетико, но вылетела из Лиги чемпионов

"Нас ограбили в этом матче. И не только в этом, но и в другом тоже. Считаю, что судейство было очень плохим. Невероятно, какие решения принимал арбитр. Атлетико совершил не знаю сколько фолов, а арбитр не показал им ни одной желтой карточки.

Хотелось бы понять этот страх перед тем, что Барселона может прийти и выиграть", - приводит слова Рафиньи AS.

Ранее главный тренер Барселоны Ханс-Дитер Флик также отреагировал на вылет из Лиги чемпионов.

Статьи по теме

"Нам просто не повезло": Тренер Барселоны отреагировал на вылет из Лиги чемпионов "Нам просто не повезло": Тренер Барселоны отреагировал на вылет из Лиги чемпионов
Барселона обыграла Атлетико, но вылетела из Лиги чемпионов Барселона обыграла Атлетико, но вылетела из Лиги чемпионов
Чухаджян в мае проведет претендентский бой Чухаджян в мае проведет претендентский бой
УПЛ: Металлист 1925 и Верес встретятся в доигровке матча 15-го тура УПЛ: Металлист 1925 и Верес встретятся в доигровке матча 15-го тура

Футбол сегодня: Бавария - Реал и Арсенал - Спортинг в 1/4 финала Лиги чемпионов, доигровка матча УПЛ
просмотров
УПЛ: Металлист 1925 и Верес встретятся в доигровке матча 15-го тура
просмотров
Лига чемпионов: ПСЖ и Атлетико прошли в полуфинал
просмотров
Календарь Динамо: "бело-синие" потерпели два подряд поражения в УПЛ
просмотров
Ястремская вылетела с турнира в Линце
просмотров

Последние новости

Бокс12:08
Чухаджян в мае проведет претендентский бой
Лига Чемпионов11:31
"Нас ограбили": Игрок Барселоны пожаловался на судейство в противостоянии с Атлетико
Украина11:10
УПЛ: Металлист 1925 и Верес встретятся в доигровке матча 15-го тура
Бокс10:53
"Будет большое шоу": Усик рассказал, зачем ему бой с Верховеном
Лига Чемпионов10:24
"Нам просто не повезло": Тренер Барселоны отреагировал на вылет из Лиги чемпионов
Лига Чемпионов10:10
Лига чемпионов: превью 1/4 финала – Реал будет отыгрываться в Мюнхене
Украина10:00
Кубок Украины: утверждены даты и время начала полуфинальных матчей
Украина09:55
УАФ назвала место проведения финала Кубка Украины
НБА09:25
НБА: Шарлотт победил Майами в плей-ин, Портленд вышел в плей-офф, одолев Финикс
НХЛ08:42
НХЛ: Колорадо одолел Калгари, Бостон обыграл Нью-Джерси, победы Каролины и Миннесоты
