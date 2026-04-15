"Нас ограбили": Игрок Барселоны пожаловался на судейство в противостоянии с Атлетико

Рафинья резко отреагировал на вылет каталонской команды из Лиги чемпионов.

Вингер Барселоны Рафинья выразил недовольство судейством в четвертьфинальном противостоянии с мадридским Атлетико в Лиге чемпионов.

Каталонцы накануне смогли выиграть ответный матч со счетом 2:1, однако из-за поражения 0:2 в первом поединке вылетели из турнира.

"Нас ограбили в этом матче. И не только в этом, но и в другом тоже. Считаю, что судейство было очень плохим. Невероятно, какие решения принимал арбитр. Атлетико совершил не знаю сколько фолов, а арбитр не показал им ни одной желтой карточки.

Хотелось бы понять этот страх перед тем, что Барселона может прийти и выиграть", - приводит слова Рафиньи AS.

Ранее главный тренер Барселоны Ханс-Дитер Флик также отреагировал на вылет из Лиги чемпионов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!