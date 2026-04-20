Ключевой хавбек ПСЖ может пропустить полуфинал Лиги чемпионов

Витинья травмировал пятку.
Сегодня, 17:32       Автор: Андрей Безуглый
Витинья / Getty Images
Полузащитник ПСЖ Витинья может пропустить некоторое время, сообщает пресс-служба клуба.

В матче с Лионом португалец получил травму и был заменен на 39-й минуте.

Как показало обследование, игрок повредил пятку, однако тяжесть травмы пока неизвестна. Игрок останется под наблюдением клубных врачей до конца недели.

В самом худшем случае Витинья может пропустить первый полуфинал Лиги чемпионов против Баварии. А ближайшие игры чемпионата он пропустит наверняка.

В текущем сезоне хавбек провел 27 матчей в Лиге 1, забил один гол и сделал семь передач.

Напомним, что матч против Лиона ПСЖ по итогу проиграл.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Витинья

Бостон без Шульги уверенно повел в серии против Филадельфии
