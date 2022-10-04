"Столкнемся с серьезным соперником": Анчелотти оценил будущий матч с Шахтером

Главный тренер мадридского Реала Карло Анчелотти прокомментировал предстоящую встречу с Шахтером в матче группового раунда Лиги чемпионов.

"Это важный матч в группе для нас, поскольку мы можем набрать уже девять очков. Мы готовы к этому. У нас была не лучшая игра в воскресенье против Осасуны, но мы хотим исправиться и показать другое отношение.

Мы столкнемся с серьезным соперником. Они очень хорошо начали эту группу Лиги чемпионов и обыграли Лейпциг. Мы с большим уважением относимся к Шахтеру.

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Это команда, у которой было много проблем с тренировками и поездками. Но у них остался такой же стиль, как и в прошлом году. Это команда, которая любит играть в футбол и резко проникать в оборону. У них быстрый форвард и они опасны в контратаках", - цитирует Анчелотти официальный сайт Реала.

Напомним, что матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов Реал - Шахтер состоится в среду, 5 октября, в Мадриде на стадионе Сантьяго Бернабеу. Стартовый свисток в поединке прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

На ISPORT будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча Реал - Шахтер.