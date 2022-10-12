Анчелотти: Реал показал, что никогда не сдается

Главный тренер Реала Карло Анчелотти подвел итоги ничейного противостояния с Шахтером (1:1) в рамках Лиги чемпионов.

По словам специалиста, его подопечные показали, что никогда не сдаются.

"Реал не играл хорошо. Мы контролировали первый тайм, но не были эффективными. После гола Шахтера все изменилось. Не могу назвать нашу игру хорошей, но Реал продемонстрировал, что никогда не сдается. Мы вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов – в вечер, который складывался для Реала неудачно, это хороший результат".

Итальянец рассказал о состоянии Рюдигера, который при забитом голе получил повреждение.

"Рюдигер разрезал себе лоб, и это довольно серьезный порез. Он был очень серьезным в раздевалке, но все хорошо. Антонио даже хотел вернуться на поле...Он даже не догадывался, что был травмирован".

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Анчелотти признался, что в игре думал о предстоящем поединке с Барселоной.

"Я мысленно держал Эль Класико. После 60-й минуты я хотел добавить свежести, но мне пришлось сделать это немного раньше, чтобы переломить игру. Теперь нужно восстановиться физически. Мы понимаем, что играли плохо, но также, как всегда, мы никогда не сдавались. А еще, как обычно, Реал в 1/8 финала Лиги чемпионов. Теперь нужно оформить первое место в группе", - приводит слова Анчелотти AS со ссылкой на Movistar.

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