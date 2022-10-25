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Бондаренко: Приехали на матч с Селтиком за результатом

Игрок Шахтера поделился ожиданиями от поединка Лиги чемпионов.
Сегодня, 10:53
Артем Бондаренко / ФК Шахтер Донецк
Артем Бондаренко / ФК Шахтер Донецк
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Полузащитник Шахтера Артем Бондаренко высказался по поводу будущего матча групповой стадии Лиги чемпионов против Селтика.

"Ожидаем очень непростую игру. Выучили Селтик и уважаем соперника - это хорошая команда, которая демонстрирует интенсивный футбол, создает много моментов. Тем более при поддержке своих болельщиков они способны доставить еще больше проблем. Но мы готовы к этому и постараемся показать свою игру. Мы приехали сюда за результатом и хотим сделать еще один шаг к нашей мечте - квалификации в следующий раунд Лиги чемпионов.

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Сейчас у нас очень напряженный график - много переездов, много матчей. И мне как игроку решение перенести наш поединок в чемпионате дало больше времени на отдых, потому что мы тратим очень-очень много времени на долгие и тяжелые переезды. Думаю, нам это пойдет на пользу, потому что мы будем более свежими и сможем показать свой футбол", - цитирует Бондаренко официальный сайт Шахтера.

Напомним, что матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов Селтик - Шахтер состоится во вторник, 25 октября, в Глазго и начнется в 22:00 по киевскому времени.

На ISPORT будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча Селтик - Шахтер.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лига чемпионов шахтер селтик Артем Бондаренко
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