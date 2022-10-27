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Тренер Спортинга: Мне нравится VAR, потому что он справедливый

Трудно спорить с системой, когда она отменяет гол в ворота твоей команды.
Сегодня, 18:48
Рубен Аморим / Getty Images
Рубен Аморим / Getty Images
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Спортинг сумел удержать ничейный результат в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против Тоттенхэма (1:1). В добавленное арбитром время ко второму тайму Харри Кейн, казалось, вырвал для своей команды победу, но VAR отменил его гол из-за офсайда.

Это решение очень не понравилось Антонио Конте. За свои возмущения итальянец получил красную карточку. А вот его португальский коллега Рубен Аморим напротив был очень рад окончательному решению арбитра.

"Мне нравится VAR, потому что он справедливый. Большую часть времени", - цитирует Аморима Yahoo! Sport. "Я знаю, иногда с ним связано много проблем из-за сложности принятия решений. Но я уже говорил, что я не видел повтора".

"Для меня все прошло очень хорошо. Для Антонио Конте все прошло очень плохо. Это футбол. Как по мне, так это хороший инструмент для улучшения футбола. Фанатам может показаться, что не такой уж и хороший, но я думаю, он справедлив".

После пяти туров каждая из команд группы D имеет шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов, так как первую и последнюю команды разделяют всего два очка.

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