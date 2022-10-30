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Защитник Лейпцига: Хотим выиграть у Шахтера и выйти в следующий раунд

Игрок немецкого клуба высказался о решающем поединке в группе Лиги чемпионов.
Сегодня, 16:43
Вилли Орбан / Getty Images
Вилли Орбан / Getty Images
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Защитник Лейпцига Вилли Орбан поделился ожиданиями от предстоящего заключительного матча в группе Лиги чемпионов против Шахтера.

На данный момент немецкая команда занимает второе место в квартете, имея в своем активе девять баллов и опережая "горняков" на три очка.

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"На следующей неделе нас ожидает тяжелый и напряженный матч против Шахтера. Мы хотим выиграть в Польше и выйти в следующий раунд.

Мы знаем, что для этого мы должны хорошо сыграть, но сейчас нужно это делать каждые три дня", - приводит слова Орбана официальный сайт Лейпцига.

Напомним, что матч шестого тура группового раунда Лиги чемпионов Шахтер - Лейпциг состоится в Варшаве в среду, 2 ноября, и начнется в 19:45 по киевскому времени.

На ISPORT будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча Шахтер - Лейпциг.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лига чемпионов шахтер лейпциг
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