Матч с Лейпцигом обслужит фартовый для Шахтера арбитр

Украинская и немецкая команды в решающем поединке разыграют путевку в плей-офф Лиги чемпионов.

В среду, 2 ноября, донецкий Шахтер в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов примет в Варшаве Лейпциг.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, на предстоящий поединок была назначена английская бригада арбитров во главе с Майклом Оливером.

Его ассистентами на линиях будут соотечественники Стюарт Бэрт и Саймон Беннетт. Четвертый рефери - Даррен Инглэнд.

Арбитром VAR будет Крис Кэванах, а его ассистентом - Дэвид Кут.

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Стоит отметить, что Шахтер в своей еврокубковой истории уже раз успешно пересекался с Оливером. При судействе англичанина "горняки" разгромили со счетом 4:1 швейцарский Базель в четвертьфинале Лиги Европы в 2020 году.

Напомним, что матч шестого тура группового раунда Лиги чемпионов Шахтер - Лейпциг начнется в 19:45 по киевскому времени.

Перед решающим поединком немецкая команда занимает второе место в квартете, имея в своем активе девять очков и опережая "горняков" на три балла.

На ISPORT будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча Шахтер - Лейпциг.