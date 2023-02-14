Тренер ПСЖ оценил шансы клуба в противостоянии с Баварией в Лиге чемпионов
Кристоф Галтье отметил готовность своей команды.
Во вторник, 14 февраля, в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов сыграют ПСЖ и Бавария.
Наставник французской команды Кристоф Галтье поделился ожиданиями от противостояния.
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По словам тренера, шансы команд на успех равны. Специалист добавил, что у ПСЖ будет больше возможностей, ведь игроки сумели восстановиться от травм.
"50 на 50. Это игра Лиги чемпионов. Мои футболисты привыкли к таким топ-матчам. Сейчас мой состав гораздо полноценнее, чем в предыдущих матчах", - приводит слова Галтье RMC Sport.
Отметим, что на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи ПСЖ - Бавария.