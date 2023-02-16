Интер - Порту: прогноз на матч 22.02.2023 Лиги чемпионов

Команды встретятся в поединке 1/8 финала Лиги чемпионов-2022/23. Узнай, у кого из соперников больше шансов на победу на ISPORT.ua.

В среду, 22 февраля, состоится встреча двух представителей 1/8 финала Лиги чемпионов - Интер будет принимать в гостях Порту.

Подопечные Сержиу Консейсау постараются воспользоваться своей прекрасной игровой формой и статусом андердога, а команда Симоне Индзаги, набравшая неплохой ход в последнее время, намерена этого не допустить.

Матч пройдет в Милане на стадионе Джузеппе Меацца. Стартовый свисток поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Коэффициенты и ставки на матч 1/8 финала Лиги чемпионов Интер - Порту

Миланский клуб, согласно с оценками экспертов и аналитиков, считается явным фаворитом данного противостояния. Это же должно мотивировать португальцев доказать, что их зря списывают со счетов.

Прогноз букмекеров на матч Интер - Порту:

победа Интера - 1,83

ничья - 3,7

победа Порту - 4,6

По мнению букмекеров, вероятность того, что обе команды забьют, примерно равна противоположному исходу - 1,89 против 1,91.

Судя по коэффициентам, в матче ожидается больше двух голов. Если вас интересуют ставки, то можно рискнуть и поставить на исход "Тотал больше 2,5" с коэффициентом 2,01..

Статистика противостояния Интера и Порту

Противостояние Интера и Порту насчитывает четыре официальных поединка, а также один матч в рамках международного амстердамскогго турнира.

Интер - Порту

2 Победы 1

6 Голы 5

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Последняя официальная встреча состоялась 1 ноября 2005 года в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Тогда команда Роберто Манчини праздновала волевую победу со счетом 2:1.

Интер - Порту 2:1

Голы: Крус, 75 (пен.), 82 - Алмейда, 16.

Интер: Сезар - Бурдиссо, Матерацци, Самуэль (Михайлович, 66), Фавалли - Фигу, Писарро, Верон, Воме (Камбьяссо, 54) - Адриано (Крус, 61), Мартинс.

Порту: Байя - Босингва, Эмануэл, Пепе, Чех - Гонсалес, Ассунсао (Алвеш, 62), Жоржиньо - Куарежма, Алмейда (МакКарти, 76), Силва (Мейрелеш, 46).

Предупреждение: Босингва.

В последнем туре Серии А Интер допустил неожиданную осечку в матче против Сампдории (0:0). До этого "нерадзурри" одержали три победы подряд над Миланом (1:0), Аталантой в кубке Италии (1:0), и Кремонезе (2:1). Перед поединком Лиги чемпионов "змеи" примут в гостях Удинезе 18 февраля.

Порту в свою очередь имеет 21-матчевую беспроигрышную серию во всех турнирах (18 побед, 3 ничьи). В последнем туре португальской Примейры "драконы" в принципиальном матче на выезде одолели Спортинг (2:1). Порту занимает второе место в таблице чемпионата Португалии, отставая от лидирующей Бенфики на пять очков.