Легенда Милана рассказал, кого хотел бы избежать в жеребьевке Лиги чемпионов

Бывший защитник Милана, а ныне его технический директор, Паоло Мальдини рассказал, с кем "россонери" не хотели бы играть в четвертьфинале Лиги чемпионов.

"У меня снова были такие же мурашки, как в прежние годы. Мы заслужили это.

Конечно, нельзя думать, что мы будем постоянными членами топ-8, но сейчас мы в этой группе и будем бороться дальше. Нужно использовать возможности.

В январе мы утратили уверенность в себе, пропускали много голов, и то, что Тоттенхэм нам не забил, важнее всего. Уровень зрелости после успеха в Лондоне вырос.

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Мы знаем, с чего начали этот путь, но все еще не знаем, где его закончим. Мы молоды. С Пиоли у нас сразу возникло взаимопонимание, у него прекрасно получается общаться с руководством и тренировать.

Выиграть Серию А будет сложно, но мы должны попасть в топ-4. Что касается жеребьевки Лиги чемпионов, то я бы предпочел избежать итальянских команд, хотя в нынешней ситуации кто выпадет – тот и устроит нас.

Сейчас не стоит ожидать, что мы будем выступать на уровне Баварии, Манчестер Сити и Реала, но если один из этих клубов нам попадется, то мы будем биться", – сказал Мальдини в интервью La Gazzetta dello Sport.

Напомним, по сумме двух матчей Милан оказался сильнее Тоттенхэма (1:0) в 1/8 финала Лиги чемпионов.