iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Легенда Милана рассказал, кого хотел бы избежать в жеребьевке Лиги чемпионов

Мальдини высказался о потенциальных соперниках.
Сегодня, 19:25
Паоло Мальдини / Getty Images
Паоло Мальдини / Getty Images

Бывший защитник Милана, а ныне его технический директор, Паоло Мальдини рассказал, с кем "россонери" не хотели бы играть в четвертьфинале Лиги чемпионов.

"У меня снова были такие же мурашки, как в прежние годы. Мы заслужили это.

Конечно, нельзя думать, что мы будем постоянными членами топ-8, но сейчас мы в этой группе и будем бороться дальше. Нужно использовать возможности.

В январе мы утратили уверенность в себе, пропускали много голов, и то, что Тоттенхэм нам не забил, важнее всего. Уровень зрелости после успеха в Лондоне вырос.

Читай также: Тоттенхэм - Милан 0:0 Видео лучших моментов матча Лиги чемпионов

Мы знаем, с чего начали этот путь, но все еще не знаем, где его закончим. Мы молоды. С Пиоли у нас сразу возникло взаимопонимание, у него прекрасно получается общаться с руководством и тренировать.

Выиграть Серию А будет сложно, но мы должны попасть в топ-4. Что касается жеребьевки Лиги чемпионов, то я бы предпочел избежать итальянских команд, хотя в нынешней ситуации кто выпадет – тот и устроит нас.

Сейчас не стоит ожидать, что мы будем выступать на уровне Баварии, Манчестер Сити и Реала, но если один из этих клубов нам попадется, то мы будем биться", – сказал Мальдини в интервью La Gazzetta dello Sport.

Напомним, по сумме двух матчей Милан оказался сильнее Тоттенхэма (1:0) в 1/8 финала Лиги чемпионов. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан Паоло Мальдини

Статьи по теме

Тоттенхэм - Милан: смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов Тоттенхэм - Милан: смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов
Милан сообщил о намерении построить новую арену без участия Интера Милан сообщил о намерении построить новую арену без участия Интера
Милан - Рух 1:0 видео гола и лучших моментов матча Юношеской лиги УЕФА Милан - Рух 1:0 видео гола и лучших моментов матча Юношеской лиги УЕФА
Рух покинул Юношескую лигу УЕФА, минимально уступив Милану Рух покинул Юношескую лигу УЕФА, минимально уступив Милану
Помочь журналистам

Видео

Бавария - ПСЖ 2:0 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов
Бавария - ПСЖ 2:0 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк впервые в карьере вошла в топ-40, Ястремская потеряла несколько десятков позиций
просмотров
Биатлон-2022/2023: в Эстерсунде стартует восьмой этап Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Игровые22:26
Cборная Украины по гандболу проиграла Австрии в отборе на ЧЕ-2024
Лига конференций22:20
Лига конференций-2022/23: Вест Хэм одолел АЕК, Шериф Коваля уступил Ницце
Лига Европы22:15
Лига Европы-2022/23: Рома обыграла Реал Сосьедад, Арсенал разошелся миром со Спортингом
Лига Европы22:00
Шахтер - Фейеноорд: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
Другие страны21:58
Ан-Наср с Роналду проиграл битву за первое место
Лига Европы21:46
Арсенал и Спортинг не выявили победителя в голевой перестрелке
Лига Европы21:40
Рома на своем поле добыла уверенную победу над Реал Сосьедадом
Европа21:31
Срна получил новую должность в Шахтере
Киберспорт21:19
Dota 2: Расписание турниров на 2023 год
Лига конференций21:03
Коваль пропустил курьезный гол, вероятно, игрок Ниццы даже не бил по воротам
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK