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Тренер Баварии прокомментировал результаты жеребьевки Лиги чемпионов

Немецкий специалист уверен в силах своей команды.
Сегодня, 16:20
Юлиан Нагельсманн / Getty Images
Юлиан Нагельсманн / Getty Images

Главный тренер Баварии Юлиан Нагельсманн высказался об результатах жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов.

"Мы посмотрели жеребьевку со всем тренерским штабом. Это хороший и сложный соперник. Если мы в итоге выиграем титул, то нельзя будет сказать, что нам просто повезло с жеребьевкой.

У нас уже был тяжелый групповой этап, потом матчи с ПСЖ, а теперь – Сити. Возможный полуфинал тоже был бы топ-уровня. В прошлом году Реал прошел похожий путь. Мы хорошо подготовимся и с нетерпением ждем этих матчей.

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Я смотрел много игр Пепа Гвардиолы в Барселоне, Сити и Баварии. Команды Пепа веселые. Его идея футбола очень атакующая, его команды много владеют мячом. Я всегда с удовольствием смотрел его игры.

Эрлинг Холанд – исключительно хороший игрок, который крайне опасен. Он обладает высочайшими качествами в плане скорости и физики. Он хорошо бежит, против него неприятно играть. Но и у нас есть очень хорошие атакующие игроки. У Сити также много других хороших футболистов", – сказал Нагельсманн в интервью клубному сайту.

Напомним, в 1/4 финала Лиги чемпионов мюнхенцы сыграют против Манчестер Сити.

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