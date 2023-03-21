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Женская Лига чемпионов: Бавария и Барселона одержали минимальные победы

Команды организовали гандикап перед ответными играми.
Вчера, 23:58
Барселона / Getty Images
Барселона / Getty Images

Во вторник, 21 марта, пока мужской клубный футбол ушел на международную паузу, женщины вышли на матчи четвертьфинала Лиги чемпионов.

В первом поединке вечера сошлись мюнхенская Бавария и лондонский Арсенал. Исход встречи решил один-единственный гол в исполнении Леа Шуллер под конец первого тайма.

Источник: Getty Images

Бавария - Арсенал 1:0
Гол: Шуллер, 39.

Бавария: Грос - Раль, Кумагаи, Виггосдоттир, Хансен - Задразил, Стенвей (Брагстад, 90+1), Магуль (Кетт, 85) - Бюль, Шуллер (Дамнянович, 79), Ломанн.

Арсенал: Цинсбергер - Винройтер (Пелова, 60), Уильямсон, Соуза, Мариц - Литтл, Леонхардсен-Маанум, Вальти - МакКейб, Блакстениус (Куль, 81), Фурд.

Предупреждения: Ломанн - Фурд.

После них началась встреча итальянской Ромы и испанской Барселоны. Как и в предыдущем матче, все решилось благодаря одному взятию ворот в первом тайме. Победный гол на счету Сальмы Паральюэло.

Источник: Getty Images

Рома - Барселона 0:1
Гол: Паральюэло, 34.

Рома: Часар - Бартоли (Ди Гульельмо, 65), Веннингер, Линари, Минами - Сертурини (Глионна, 61), Джульяно, Грегги (Лосада, 61), Хаави - Андресса, Джачинти.

Барселона: Паньос - Бронз (Торрехон, 90+2), Паредес, Леон, Рольфо - Бонмати, Уолш, Гихарро (Энген, 78) - Хансен (Виламала, 90+2), Ошоала (Гейсе, 65), Паральюэло (Чрногоревич, 78).

Предупреждения: Джачинти - Паредес, Бронз.

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В среду, 22 марта, состоятся еще два матча 1/4 финала женской Лиги чемпионов: действующий обладатель кубка Лион примет в гостях Челси, а ПСЖ сыграет с Вольфсбургом.

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