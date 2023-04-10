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Футбол

Нападающий Баварии пропустит матч с Манчестер Сити

Шупо-Мотинг не успевает восстановиться от повреждения колена.
Сегодня, 15:51
Эрик-Максим Шупо-Мотинг / Getty Images
Эрик-Максим Шупо-Мотинг / Getty Images

Бавария в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов против Манчестер Сити не сможет рассчитывать на нападающего Эрика-Максима Шупо-Мотинга.

Как сообщает пресс-служба немецкого клуба, камерунский форвард не сыграет в предстоящем поединке, из-за проблем с коленом, которые ранее помешали ему также принять участие в предыдущем матче мюнхенцев в Бундеслиге с Фрайбургом (1:0).

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Отметим, что в нынешнем сезоне 34-летний футболист провел в составе Баварии 28 матчей во всех турнирах, отличившись 17 голами и четырьмя результативными передачами.

Первый поединок четвертьфинала Лиги чемпионов между Манчестер Сити и Баварией состоится в Англии во вторник, 11 апреля, и начнется в 22:00 по киевскому времени.

На ISPORT будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча Манчестер Сити - Бавария.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария Манчестер Сити эрик шупо-мотинг

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