Нападающий Баварии пропустит матч с Манчестер Сити

Бавария в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов против Манчестер Сити не сможет рассчитывать на нападающего Эрика-Максима Шупо-Мотинга.

Как сообщает пресс-служба немецкого клуба, камерунский форвард не сыграет в предстоящем поединке, из-за проблем с коленом, которые ранее помешали ему также принять участие в предыдущем матче мюнхенцев в Бундеслиге с Фрайбургом (1:0).

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Отметим, что в нынешнем сезоне 34-летний футболист провел в составе Баварии 28 матчей во всех турнирах, отличившись 17 голами и четырьмя результативными передачами.

Первый поединок четвертьфинала Лиги чемпионов между Манчестер Сити и Баварией состоится в Англии во вторник, 11 апреля, и начнется в 22:00 по киевскому времени.

На ISPORT будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча Манчестер Сити - Бавария.