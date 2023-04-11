Бенфика - Интер 0:2: обзор матча и результат игры 11.04.2023

Во вторник, 11 апреля, в Лиссабоне стартовала 1/4 финала Лиги чемпионов, где местная Бенфика принимала в гостях миланский Интер.

Первый тайм в исполнении обеих команд получился, мягко говоря, невыразительным: минимум опасных моментов и как итог - скучные нули.

Зато сразу после перерыва болельщики увидели первый гол противостояния. Это центрбек Алессандро Бастони сделал навес в штрафную на далеко не самого высокого Николо Бареллу, который ударом головой в противоход оставил не у дел Одиссеаса Влаходимоса.

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Это явно расшевелило обе стороны, но именно гости в этот вечер отвечали за голы. При этом не обошлось и без бывшего интеристы Жоау Мариу.

Капитан "орлов" рукой заблокировал подачу Дензела Думфриса. Главный арбитр встречи Майкл Оливер после просмотра повтора назначил пенальти, а Ромелу Лукаку исполнил приговор.

Источник: Getty Images

В итоге команда Симоне Индзаги заработала хорошее преимущество перед ответной встречей в Милане, которая состоится 19 апреля.

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Статистика матча Бенфика - Интер 1/4 финала Лиги чемпионов

Бенфика - Интер 0:2

Голы: Барелла, 51, Лукаку, 82 (пен.).

Владение мячом: 57% - 43%

Удары: 12 - 10

Удары в створ: 2 - 4

Фолы: 11 - 9

Ожидаемые голы (xG): 1.75 - 1.67

Бенфика: Влаходимос - Жилберту, Антонио Силва, Морату, Гримальдо - Шикинью, Флорентину (Нерес, 64), Мариу, Рафа Силва, Аурснес - Рамуш.

Интер: Онана - Дармиан, Ачерби, Бастони (Де Врей, 90+1) - Думфрис (Д'Амброзио, 86), Барелла, Брозович, Мхитарян, Димарко (Госенс, 63) - Мартинес (Корреа, 63), Джеко (Лукаку, 63).

Предупреждения: Антонио Силва - Брозович, Джеко.