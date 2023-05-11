Индзаги: Нам все еще нужно приложить огромные усилия, чтобы мечта стала реальностью

В рамках 1/2 финала Лиги чемпионов Интер в дерби обыграл Милан со счетом 2:0, приблизив себя к долгожданному финалу турнира.

После матча главный тренер "змеев" Симоне Индзаги прокомментировал игру своей команды, рассказав о том, чего он требовал от своих подопечных.

"Мы могли забить больше, чем два гола, но это был прекрасный матч", - цитирует тренера Pazzi di Fanta.

"Мы уже проходили через несколько раундов и знаем, что мы впереди. Теперь нас ждет ответная встреча. Нас поддерживают фанаты и мы прекрасно знаем, что нам все еще нужно приложить огромные усилия, чтобы мечта стала реальностью".

Читай также: Милан третий раз за всю историю клуба трижды уступил Интеру в рамках одного сезона

"Вчера я просил свою команду играть с ясной головой. Они это сделали, они покрыли каждый сантиметр поля и те, кто вышел на замену, нам помогли. Вот как делаются такие выступления, как наше сегодня. Сейчас правильно быть счастливым, но мы знаем, что нам все еще не хватает фрагмента".

Напомним, что последний раз миланский Интер выходил в финал Лиги чемпионов в сезоне-2009/10. Именно тогда "нерадзурри" обыграли мюнхенскую Баварию (2:0) и по итогам сезона завоевали требл.