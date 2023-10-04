"Команда бойцов": Леувен отреагировал на камбэк Шахтера в Лиге чемпионов

Главный тренер Шахтера Патрик ван Леувен высказался о победе своей команды над Антверпеном (3:2).

По словам специалиста, его игроки проявили невероятный характер во втором тайме.

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"Я невероятно горжусь своей командой и ее стойкостью. Они набрали обороты после первого гола, и я знал, что мы вернулись в игру.

Ничего конкретного в перерыве я не сказал, я их просто мотивировал. У меня есть команда бойцов. Это Шахтер. Слава Богу, пенальти они не забили, иначе мы бы ушли с другим чувством. Этот матч я запомню надолго", - отметил тренер.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча.

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