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Каталонцы в оптимальном составе против "горняков" после Класичного: анонс и прогноз на матч Шахтер - Барселона

ISPORT.ua рассказывает важную информацию о международной встречи.
Сегодня, 12:25
Барселона - Шахтер
Барселона - Шахтер

Во вторник, 7 ноября, в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов Шахтер в условно домашнем матче примет Барселону.

Предстоящий поединок возможность для каталонцев выйти в плей-офф Лиги чемпионов, а для донецкого клуба шанс набрать необходимые очки для прохода хотя бы в Лигу Европы.

Когда и где состоится матч?

Матч будет сыгран на Фолькспаркштадион в Гамбурге. Стартовый свисток в поединке прозвучит в 19:45 по киевскому времени. На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи.

Турнирное положение команд

Последние результаты

В рамках группового этапа Барселона добыла три победы - над Антверпеном (5:0), Порту (1:0) и Шахтером (2:1). Последние два матча были не такими успешными, как первый, но "сине-гранатовые" все же были сильнее.

Шахтер проиграл Порту (1:3), добыл волевую победу над Антверпеном (2:3) и как уже было сказано проиграл Барселоне.

Вашему вниманию обзор матча Барселона - Шахтер

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Ориентировочные составы

Какое сочетание футболистов предпочитает выпускать на поле наставник Шахтера Марино Пушич мы уже увидели. Вероятно, босниец не пойдет на эксперименты в таком матче, хотя изменения точно будет, ведь матч пропустит Ефим Конопля из-за дисквалификации, а Артем Бондаренко не попал в заявку из-за повреждения.

Что касается Барсы, то у нее стоит ожидать пару изменений, ведь к первому матчу каталонцы подходили не в оптимальном составе.

  • Шахтер: Ризнык - Гочолеишвили, Матвиенко, Ракицкий, Топалов - Степаненко, Назарина, Судаков - Зубков, Сикан, Невертон
  • Барселона: Тер Штеген – Канселу, Араухо, Кунде, Бальде – Гюндоган, Ромеу, Фермин Лопес, Ферран - Фелиш, Левандовски

Прогноз на матч Барселона - Шахтер

По мнению экспертов, фаворитом предстоящей встречи каталонский клуб, и команда с момента первого матча получила кадровое усиление в виде игроков, которые восстановились от травмы.

Шахтер же не смог победить Барселону даже в том поединке, где команда играла с рядом совсем молодых футболистов, поэтому надеется на чудо в матче, где каталонцы будут в своем сильнейшем сочетании не приходится. К тому же, у коллектива Марино Пушича был тяжелый матч против Динамо.

Прогноз ISPORT: Шахтер - Барселона 1:3

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона шахтер

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