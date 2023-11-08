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Пепе - самый возрастной автор гола в истории Лиги чемпионов

Именитый защитник напомнил всем, что возраст - всего лишь цифра.
Сегодня, 00:26
Пепе / Getty Images
Пепе / Getty Images

В рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов Порту одолел Антверпен со счетом 2:0.

В первом тайме Эванилсон реализовал пенальти, а уже в добавленное ко второму тайму время Пепе установил окончательный счет встречи.

Как сообщает ESPN, Пепе стал самым возрастным автором гола в истории Лиги чемпионов. Это достижение покорилось защитнику в возрасте 40 лет и 256 дней.

Стоит отметить, что в этот вечер он также стал самым возрастным полевым игроком в истории турнира, который вышел на матч в стартовом составе.

К сожалению, результат данного поединка не может порадовать донецкий Шахтер, который ранее обыграл Барселону, за счет чего продолжает борьбу за место в плей-офф Лиги чемпионов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: порту пепе

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