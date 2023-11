Пепе - самый возрастной автор гола в истории Лиги чемпионов

В рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов Порту одолел Антверпен со счетом 2:0.

В первом тайме Эванилсон реализовал пенальти, а уже в добавленное ко второму тайму время Пепе установил окончательный счет встречи.

Как сообщает ESPN, Пепе стал самым возрастным автором гола в истории Лиги чемпионов. Это достижение покорилось защитнику в возрасте 40 лет и 256 дней.

Стоит отметить, что в этот вечер он также стал самым возрастным полевым игроком в истории турнира, который вышел на матч в стартовом составе.

HISTORY FOR PEPE!



He became the oldest goalscorer (40 years, 256 days) in Champions League history when he doubled the lead for Porto against Antwerp 🍷



He's also the oldest outfield player to start in a UCL match 👏 pic.twitter.com/2B8CuICVWF