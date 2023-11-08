Атлетико - Селтик 6:0 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов 07.11.2023

Комнада Диего Симеоне камня на камне не оставила от своего соперника.

В Мадриде на Цивитас Метрополитано прошел матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором Атлетико принимал Селтик.

Уже на шестой минуте Антуан Гризманн вывел "матрасников" вперед, после чего шотландцы остались в меньшинстве из-за грубой игры в исполнении Дайзена Маэды.

Еще до перерыва хозяева поля удвоили преимущество усилиями Альваро Мораты. А во втором тайме Атлетико катком прошелся по оппоненту, отправив в ворота Джо Харта еще четыре гола: Гризманн и Мората оформили по дублю, еще по одному голу добавили Самуэль Лино и Сауль Ньигес.

Вашему вниманию видео всех голов матча Атлетико - Селтик в четвертом туре Лиги чемпионов:

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Атлетико - Селтик 6:0

Голы: Гризманн, 6, 60, Мората, 45+2, 76, Лино, 66, Сауль, 84.

Ожидаемые голы (xG): 3,36 - 0,01

Владение мячом: 60% - 40%

Удары: 26 - 1

Удары в створ: 12 - 1

Фолы: 10 - 5

Атлетико: Облак - Хименес (Сеюнджю, 77), Витсель, Эрмосо - Молина (Аспиликуэта, 71), Барриос (Льоренте, 46), Коке, Гризманн (Сауль, 64), Рикельме (Лино, 64) - Корреа, Мората.

Селтик: Харт - Джонстон, Картер-Викерс, Скейлс, Тейлор - Бернарду (Тернбулл, 61), МакГрегор (Ивата, 71), О'Райли (Хольм, 46) - Пальма (О Хен Гю, 46), Фурухаси (Хен Джун Ян, 61), Маэда.

Предупреждения: Сеюнджю - Пальма.

Удаление: Маэда, 23 (Селтик, грубая игра, прямая красная).

Источник: MEGOGO

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