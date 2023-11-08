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Защитник Барселоны: Мы много владели мячом, но не смогли ничего с ним сделать

Каталонцы потерпели поражение от Шахтера в матче Лиги чемпионов.
Сегодня, 08:29
Андреас Кристенсен / Getty Images
Андреас Кристенсен / Getty Images

Защитник Барселоны Андреас Кристенсен высказался о поражении от Шахтера в матче четвертого тура групповой стадии Лиги чемпионов.

Накануне донецкая команда одолела каталонцев со счетом 1:0 благодаря голу Даниила Сикана.

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"Я чувствовал, что мы много владели мячом, но не смогли ничего с ним сделать. Вероятно, это что-то на уровне психологии.

Для нас ничего не меняется. Мы стараемся побеждать в каждом матче, и это никогда не изменится, но нам нужно выяснить, чего именно нам не хватает.

До сих пор у нас были хорошие результаты. Сейчас этого не произошло, поэтому нам нужно работать немного больше", - приводит слова Кристенсена официальный сайт УЕФА.

Напомним, на ISPORT доступно видео гола и лучших моментов матча Шахтер - Барселона (1:0).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона шахтер Андреас Кристенсен

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