Шахтер и еще 9 клубов продолжают бороться за место в плей-офф Лиги чемпионов
В последнем туре осталось узнать имена четырех счастливчиков.
После завершения пятого тура группового раунда Лиги чемпионов мы уже 12 команд, которые гарантировали себе место в плей-офф турнира.
На еще четыре места претендуют десять команд, в том числе и донецкий Шахтер.
- Группа А: Копенгаген, Галатасарай и МЮ
- Группа С: Наполи и Брага
- Группа F: ПСЖ, Ньюкасл и Милан
- Группа H: Шахтер и Порту
Заметим, что в последнем туре в очных противостояниях сойдутся Наполи и Брага, Шахтер и Порту, Копенгаген и Галатасарай, а также Ньюкасл и Милан. Только в последней паре победитель не гарантирует себе место в плей-офф, ведь если ПСЖ выигрывает свой матч, то именно они выйдут из группы.
Какие расклады существуют для Шахтера ISPORT разобрал в отдельном материале.
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