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Шахтер и еще 9 клубов продолжают бороться за место в плей-офф Лиги чемпионов

В последнем туре осталось узнать имена четырех счастливчиков.
Сегодня, 12:47
Александр Зубков / Getty Images
Александр Зубков / Getty Images

После завершения пятого тура группового раунда Лиги чемпионов мы уже 12 команд, которые гарантировали себе место в плей-офф турнира.

На еще четыре места претендуют десять команд, в том числе и донецкий Шахтер.

  • Группа А: Копенгаген, Галатасарай и МЮ
  • Группа С: Наполи и Брага
  • Группа F: ПСЖ, Ньюкасл и Милан
  • Группа H: Шахтер и Порту

Заметим, что в последнем туре в очных противостояниях сойдутся Наполи и Брага, Шахтер и Порту, Копенгаген и Галатасарай, а также Ньюкасл и Милан. Только в последней паре победитель не гарантирует себе место в плей-офф, ведь если ПСЖ выигрывает свой матч, то именно они выйдут из группы.

Какие расклады существуют для Шахтера ISPORT разобрал в отдельном материале.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер

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