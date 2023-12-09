Ризнык: Матч с Порту будет трудным, ведь они тоже еще не гарантировали себе выход в плей-офф

Голкипер Шахтера Дмитрий Ризнык высказался о заключительном матче группового раунда Лиги чемпионов против Порту.

Украинский вратарь ожидает напряженного противостояния в решающем поединке квартета.

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"Матч с Порту будет трудным, ведь они себе еще не гарантировали выход в плей-офф и мы тоже. Поэтому, думаю, будет очень интенсивная игра.

Думаю, если есть такой шанс и ничего не теряем, ведь обеспечили себе евровесну, то хочется еще поиграть в Лиге чемпионов. Самое важное в этом матче будет хладнокровие и уверенность в своих действиях", - приводит слова Ризныка официальный сайт Шахтера.

Напомним, что матч шестого тура групповой стадии Лиги чемпионов Порту - Шахтер состоится в среду, 13 декабря, и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Ранее Шахтер сообщил, где будет проводить домашние еврокубковые матчи весной.

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