Тренер Порту: Шахтер улучшился с приходом нового тренера

Главный тренер Порту Сержиу Консейсау поделился ожиданиями от матча против Шахтера в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов.

Специалист считает, что "горняки" стали показывать игру лучше после прихода Марино Пушича.

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"С новым тренером Шахтер приобрел стабильность, прочность и улучшился, но игроки те же, многие из них играют в сборных.

Я хочу, чтобы мы были командой, которая продолжит соревнование. Мы должны заслужить попадание в 1/8 финала.

Полезно ли знать, что ничья устроит нас для выхода из группы? Ни один фанат никогда не будет доволен ничьей, и я не исключение из этого правила. Мы должны играть на победу", - отметил тренер.

Матч Порту - Шахтер состоится в среду, 13 декабря. На ISPORT будет доступно онлайн-трансляция встречи, которая начнется в 22:00 по Киеву. Для прохода дальше "горняки" должны побеждать.

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