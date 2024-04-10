Артета: Я верю, что мы способны приехать в Мюнхен и победить

Команде лишь нужно допускать меньше ошибок.

Главный тренер Арсенала Микель Артета дал свою оценку поединку против Баварии.

Испанец заявил, что доволен игрой своей командой, и понимает, что в Лиге чемпионов наказывают за малейшие ошибки. Но тренер все равно оптимистично настроен на ответный матч.

"В этом матче были разные ситуации. Мы очень хорошо его начали, доминировали, ничего не позволяли создать. Мы забили очень хороший гол, а после этого был момент, когда Бен Уайт оказался прямо перед Нойером. Если бы счет стал 2:0, все было бы совершенно иначе.

Но соперник забил и внес некоторую неопределенность. Второй гол был нетипичен для нас, но это Лига чемпионов, совершаешь ошибку – тебя наказывают.

В Лиге чемпионов если ты что-то сопернику позволяешь, то он этим пользуется. Тебя наказывают. Таков футбол. Что мы можем сделать, так это лучше справляться с простыми вещами.

Я верю, что мы способны приехать в Мюнхен и победить. Нужно очень хорошо подготовиться", - цитирует Артету BBC.

Ранее также Тухель остался недоволен судейскими решениями в матче против Арсенала.

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