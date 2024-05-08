Кроос проводит свой юбилейный матч в Лиге чемпионов

Хавбек мадридского Реала Тони Кроос проводит свой 150-й матч в Лиге чемпионов, не считая матчей квалификации.

Напомним, в среду, 8 мая Реал принимает на Бернабеу Баварию в рамках ответного матча полуфинала ЛЧ. На момент написания статьи, счет в матче 0:0.

Для Тони Крооса этот матч 150-й в главном еврокубковом турнире. 41 матч он провел в составе Баварии, и соответственно 109 - в Реале.

По количеству матчей в ЛЧ немец занимает лишь 7-ю строчку, которую, кстати, делит со своим экс-партнером Томасом Мюллером.

Лидером по этому показателю является Криштиану Роналду с 183-мя матчами, далее идут Икер Касильяс (177) и Лео Месси (163).

На нашем сайте доступна онлайн трансляция матча Реал - Бавария.

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