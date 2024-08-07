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Тренер Рейнджерс - о матче с Динамо: Мы добыли действительно важный результат

Филипп Клеман оценил игру с киевлянами.
Сегодня, 00:59
Филипп Клеман / Getty Images
Филипп Клеман / Getty Images

Наставник Рейнджерс Филипп Клеман поделился мыслями об игре с Динамо Киев, где его подопечные спасли ничью .

По словам бельгийца, это действительно важный результат, учитывая то, где сейчас находится его команда.

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"Я думаю, что учитывая то, на каком этапе перестройки мы находимся, и то, что показывают игроки, это снова шаг вперед, чего я хотел, и это действительно важный результат. Я надеюсь, что фанаты поддержат игроков на следующей неделе, они могут поднять столько шума, что подтолкнут нас к квалификации".

В то же время, Клеман не забыл отметить слабые моменты в игре своей команды. Например, не очень хорошую игру под прессингом в первом тайме.

В некоторых моментах мы очень хорошо прессинговали, но в других моментах не очень. В первом тайме мы слишком легко отдавали мячи, а они смертельно опасны в своих переходах, с большой скоростью и качеством. Во втором тайме было намного лучше, мы были более спокойны на мяче и продолжали давить до конца, чтобы достичь результата. Свежие игроки, которые выходят на поле, могут изменить ситуацию, когда игроки другой команды устают. Это менталитет, который мы должны воссоздать всей командой вместе, продолжать работать, упорно идти вперед и верить.

"Вы видите, что это действительно хорошая команда, и они играют вместе уже четыре или пять лет. Таким образом, я очень доволен тем, как моя команда реагирует за такое короткое время совместной работы, чтобы сделать много правильных вещей. Конечно, мы можем сделать много вещей лучше, и это то, над чем мы можем работать сейчас, до следующей недели. У нас есть игра лиги на выходных. Я не знаю, будет ли она у Динамо, у них были свободные выходные перед этой игрой, и вы видели в конце, что они физически боролись. Мне интересно, будут ли они играть на этих выходных или нет. Наверное, нет, но мы будем делать свою работу по-своему", - заявил Филипп.

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