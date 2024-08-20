"В статусе андердога": игрок Зальцбурга – о матче с Динамо в Лиге чемпионов

Уже в эту среду, 21 августа, киевское Динамо сыграет первый матч квалификационного раунда Лиги чемпионов против австрийского Зальцбурга.

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Футболист Зальцбурга Мусса Ео поделился ожиданиями от первого матча против Динамо, назвав главный козырь киевлян:

"Динамо" в статусе андердога в блестящем стиле на выезде обыграло "Рейнджерс". Наш анализ киевлян показал, что нам противостоит очень умная и сильная команда. Для нас важно в первом матче получить хороший счет для второй игры в Зальцбурге. Мы будем упорно работать, чтобы добиться этого", - цитирует Ео клубная пресс-служба.

Напомним, первый матч между Динамо и Зальцбургом будет номинально домашним для киевлян. Игра стартует завтра, 21 августа в 22:00 по киевскому времени.

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