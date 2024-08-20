iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

"В статусе андердога": игрок Зальцбурга – о матче с Динамо в Лиге чемпионов

Полузащитник австрийцев Мусса Ео ожидает интересной игры.
Сегодня, 11:52
Мусса Ео / Getty Images
Мусса Ео / Getty Images

Уже в эту среду, 21 августа, киевское Динамо сыграет первый матч квалификационного раунда Лиги чемпионов против австрийского Зальцбурга.

Читай также: Защитник сборной Украины – о перспективах Динамо в матче с Зальцбургом: Австрийцы обязаны играть в Лиге чемпионов

Футболист Зальцбурга Мусса Ео поделился ожиданиями от первого матча против Динамо, назвав главный козырь киевлян:

"Динамо" в статусе андердога в блестящем стиле на выезде обыграло "Рейнджерс". Наш анализ киевлян показал, что нам противостоит очень умная и сильная команда. Для нас важно в первом матче получить хороший счет для второй игры в Зальцбурге. Мы будем упорно работать, чтобы добиться этого", - цитирует Ео клубная пресс-служба.

Напомним, первый матч между Динамо и Зальцбургом будет номинально домашним для киевлян. Игра стартует завтра, 21 августа в 22:00 по киевскому времени.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фк динамо киев ФК Зальцбург Мусса Ео

Статьи по теме

Пихаленок - о матче с Зальцбургом: Очень хочется попасть в Лигу чемпионов Пихаленок - о матче с Зальцбургом: Очень хочется попасть в Лигу чемпионов
Защитник сборной Украины – о перспективах Динамо в матче с Зальцбургом: Австрийцы обязаны играть в Лиге чемпионов Защитник сборной Украины – о перспективах Динамо в матче с Зальцбургом: Австрийцы обязаны играть в Лиге чемпионов
Караваев оценил тренерские способности Шовковского: Очень требовательный Караваев оценил тренерские способности Шовковского: Очень требовательный
Барселона готова подписать звезду сборной Португалии за космическую сумму Барселона готова подписать звезду сборной Португалии за космическую сумму
Помочь журналистам

Видео

Деревянченко с травмой выстоял, но проиграл Мбилли: видео лучших моментов боя
Деревянченко с травмой выстоял, но проиграл Мбилли: видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк вернулась в ТОП-20, регресс Калининой, Завацкой и Байндль
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, прогресс Сачко
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Футбол сегодня: матчи в квалификации Лиги чемпионов и Лиги конференций
просмотров

Последние новости

Европа13:55
Барселона готова подписать звезду сборной Португалии за космическую сумму
Европа13:32
"Отпуск для бывших футболистов": Кроос опубликовал селфи, которое розорвало сеть
Формула 113:30
Хэмилтон неожиданно заговорил о завершении карьеры
Европа13:04
Гвардиола определился с судьбой возвращения Гюндогана в Манчестер Сити
Европа13:00
Неймар хочет покинуть Саудовскую Аравию - бразилец уже выбрал новый клуб
Бокс12:40
"Вы никогда не увидите скучного боя": промоутер о возможном сопернике Богачука в андеркарде реванша Усик – Фьюри
Европа12:23
Звезда Реала недоволен своим положением в клубе - бразилец поставил ультиматум "сливочным"
Лига Чемпионов12:15
Динамо - Зальцбург: прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов
Европа12:00
Клуб АПЛ за рекордную сумму подписал форварда из Чемпионшипа
Лига Чемпионов11:52
"В статусе андердога": игрок Зальцбурга – о матче с Динамо в Лиге чемпионов
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK