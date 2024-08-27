Тренер Зальцбурга - о матче с Динамо: Мы должны быть агрессивными

Уже сегодня, 27 августа, киевское Динамо сыграет ответный матч против австрийского Зальцбурга. В первой игре киевляне уступили со счетом 0:2.

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Главный тренер австрийцев Пепейн Лейндерс поделился ожиданиями от предстоящего матча, обратившись к своим подопечным:

"Победа над Динамо на выезде без пропущенных мячей была для нас очень важна, но мы прошли лишь половину пути и еще ничего не добились. Важно тщательно проанализировать первый матч и внимательно посмотреть, где нам еще нужно улучшиться.

Ответный матч в Зальцбурге мы рассматриваем как совершенно отдельный, новый поединок, в котором мы не должны просто защитить результат первого поединка. Мы должны быть агрессивными и оставаться верны своему стилю игры", - цитирует тренера LigaPortal.

Напомним, матч Зальцбург – Динамо начнется сегодня, 27 августа, в 22:00 по киевскому времени.

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