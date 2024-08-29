iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Экс-игрок Динамо нашел виновного в поражении киевлян Зальцбурга в Лиге чемпионов

Защитник Тарас Михалик посетовал на мастерство Николая Шапаренко.
Сегодня, 13:30
Николай Шапаренко / ФК Динамо Киев
Николай Шапаренко / ФК Динамо Киев

Киевское Динамо уступило австрийскому Зальцбургу в квалификации в основной раунд Лиги чемпионов. Киевляне в номинально домашнем поединке пропустили два "сухих" гола, а на выезде смогли сыграть вничью, что не позволило им пройти дальше.

Читай также: Шовковский оценил вылет Динамо из квалификации Лиги чемпионов

Бывший защитник Динамо Тарас Михалик подвел итоги матчей, раскритиковав Николая Шапаренко:

"Мне понравилось, как динамовцы действовали в Зальцбурге. Хотя, если откровенно, спастись после домашних - 0:2 в противостоянии с равным по силе визави, очень трудно. Но следует отдать должное игравшим с максимальной выкладкой подопечным Александра Шовковского с четким планом .

И если бы реализовали в дебюте голевой момент, то все могло закончиться в их пользу. К сожалению, не сложилось, более того, вскоре мяч уже оказался в сетке ворот киевлян. Ирония судьбы. Теперь, чтобы дело дошло до овертайма, нужно было забивать уже трижды. Гости давили вовсю, но смогли только выровнять положение. Были еще опасные моменты у владений хозяев, однако Шапаренко не хватило исполнительского мастерства. Жаль", - цитирует Михалика Sport.ua.

Напомним, теперь киевляне будут выступать в основном раунде Лиги Европы. В национальном первенстве подопечные Александра Шовковского проведут матч пятого тура против ЛНЗ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ФК Динамо Николай Шапаренко тарас михалик

Статьи по теме

Шапаренко зацікавив клуб Серії А - джерело Шапаренко зацікавив клуб Серії А - джерело
Вратарь Зальцбурга похвалил Динамо: Во втором тайме действовали лучше Вратарь Зальцбурга похвалил Динамо: Во втором тайме действовали лучше
Бражко поблагодарил ВСУ накануне матча против Зальцбурга в Лиге чемпионов Бражко поблагодарил ВСУ накануне матча против Зальцбурга в Лиге чемпионов
Лидер ЛНЗ "пригрозил" Динамо после победы над Карпатами в УПЛ Лидер ЛНЗ "пригрозил" Динамо после победы над Карпатами в УПЛ
Помочь журналистам

Видео

РБ Зальцбург - Динамо 1:1 видео голов и обзор матча отбора Лиги чемпионов
РБ Зальцбург - Динамо 1:1 видео голов и обзор матча отбора Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк в ТОП-20, регресс Ястремской, Калининой и Цуренко
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, новая первая ракетка Украины
просмотров
Шахтер узнает соперников: онлайн-трансляция жеребьевки основной части Лиги чемпионов
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров

Последние новости

Европа16:28
Барселона может подписать защитника сборной Португалии
Украина15:55
Гармаш лаконично отреагировал на слухи о решении Ван Леувена – специалист перевел экс-звезду Динамо в дубль Металлиста-1925
Лига конференций15:50
"Мы выступаем за мир": Соперник Кривбасса выразил поддержку украинцам
Европа15:25
Защитник Манчестер Юнайтед завершил международную карьеру
Олимпийские игры14:58
Восемь украинцев поборются за медали в плавании в первый день Паралимпиады-2024
Теннис14:55
Калинина нашла причины поражения от Свитолиной на US Open
Европа14:25
Кардровая чистка Челси продолжается - одноклубник Мудрика продолжит карьеру во Франции
Бокс14:10
Бокс: расписание боев
Бокс13:58
IBF отправит реванш Эннис - Чухаджян на торги
Теннис13:55
Костюк раскритиковала организаторов US Open: Надо выкручиваться
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK