Экс-игрок Динамо нашел виновного в поражении киевлян Зальцбурга в Лиге чемпионов

Киевское Динамо уступило австрийскому Зальцбургу в квалификации в основной раунд Лиги чемпионов. Киевляне в номинально домашнем поединке пропустили два "сухих" гола, а на выезде смогли сыграть вничью, что не позволило им пройти дальше.

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Бывший защитник Динамо Тарас Михалик подвел итоги матчей, раскритиковав Николая Шапаренко:

"Мне понравилось, как динамовцы действовали в Зальцбурге. Хотя, если откровенно, спастись после домашних - 0:2 в противостоянии с равным по силе визави, очень трудно. Но следует отдать должное игравшим с максимальной выкладкой подопечным Александра Шовковского с четким планом .

И если бы реализовали в дебюте голевой момент, то все могло закончиться в их пользу. К сожалению, не сложилось, более того, вскоре мяч уже оказался в сетке ворот киевлян. Ирония судьбы. Теперь, чтобы дело дошло до овертайма, нужно было забивать уже трижды. Гости давили вовсю, но смогли только выровнять положение. Были еще опасные моменты у владений хозяев, однако Шапаренко не хватило исполнительского мастерства. Жаль", - цитирует Михалика Sport.ua.

Напомним, теперь киевляне будут выступать в основном раунде Лиги Европы. В национальном первенстве подопечные Александра Шовковского проведут матч пятого тура против ЛНЗ.

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