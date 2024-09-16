Доннарумма не поможет ПСЖ в стартовом матче Лиги чемпионов с Жироной

Голкипер получил повреждение и останется под присмотром врачей.

Вратарь ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма выбыл на неопределенный срок из-за повреждения.

Как сообщает официальный сайт французского куба, голкипер почувствовал дискомфорт в правом бедре во время матча четвертого тура Лиги 1 против Бреста (3:1).

Ближайшую неделю 25-летний итальянец проведет под присмотром врачей.

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Из-за повреждения голкипер будет вынужден пропустить стартовый матч Лиги чемпионов против Жироны, который состоится в среду, 18 сентября, и начнется в 22:00 по киевскому времени.

В нынешнем сезоне Доннарумма провел за ПСЖ четыре матча, в которых пропустил три гола, а в одном поединке сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты матчей Лиги чемпионов сезона-2024/25.

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