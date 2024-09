Эндрик - самый молодой автор гола Реала в рамках Лиги чемпионов

В матче первого тура основной части Лиги чемпионов сезона-2024/25 Реал обыграл Штутгарт со счетом 3:1.

Победу мадридскому коллективу принесли результативные удары Килиана Мбаппе, Антонио Рюдигера и Эндрика.

Именно гол бразильского форварда установил новый рекорд, ведь Эндрик в возрасте 18 лет и 54 дней стал самым молодым автором гола Реала в рамках Лиги чемпионов, сообщает Opta.

По информации источника, он превзошел достижение легендарного форварда "сливочных" Рауля (18 лет 113 дней), которое было установлено в 1995 году.

