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Стали известны подробности травмы Сикана - форварда заменить в первом тайме матча с Болоньей

У форварда диагностировали перелом носа.
Сегодня, 10:15
Даниил Сикан / ФК Шахтер Донецк
Даниил Сикан / ФК Шахтер Донецк

Донецкий Шахтер стартовал в новом розыгрыше основного этапа Лиги чемпионов с нулевой ничьей в выездном матче против итальянской Болоньи (0:0).

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Тем не менее "горняки" потеряли основного форварда команды Даниила Сикана, который получил повреждение после столкновения с голкипером соперника и был заменен на 35-й минуте игры.

Украинский журналист Игорь Бурбас сообщил, что у Сикана диагностировали перелом носа. Вместе с тем, сотрясения мозга у игрока не обнаружили.

Напомним, следующий матч "горняки" проведут в понедельник, 23 сентября. Соперником команды Пушича станет киевская Оболонь.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Даниил Сикан ФК Шахтер Донецк

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