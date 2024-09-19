Экс-форвард Шахтера поддержал Судакова после незабитого пенальти в Лиге чемпионов

Донецкий Шахтер стартовал в новом розыгрыше основного этапа Лиги чемпионов с нулевой ничьей в выездном матче против итальянской Болоньи (0:0).

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Бывший форвард "горняков" Андрей Воробей поддержал Георгия Судакова, не реализовавшего пенальти в ворота итальянцев:

"Я встану в защиту Судакова. Во-первых, пенальти - это лотерея, и он молодец, нашедший в себе мужество пойти его выполнить. Да, не забил. Это ему минус, огромный минус. Но после этого момента, в первом тайме да точно, он был ведущим игроком на поле. это такое, когда не забиваешь пенальти. Я смотрю на человека, который не забил пенальти, и понимаю, что у него на душе. цитирует Андрея Sport.ua.

Напомним, следующий матч "горняки" проведут в понедельник, 23 сентября. Соперником команды Пушича станет киевская Оболонь.

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