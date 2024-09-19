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Аталанта - Арсенал 0:0: обзор матча и результат игры 19.09.2024

Ближайшие соперники Шахтера в Лиге чемпионов не определили победителя в очном противостоянии.
Вчера, 23:59
Аталанта и Арсенал сыграли вничью / Getty Images
Аталанта и Арсенал сыграли вничью / Getty Images

В четверг, 19 сентября, Аталанта принимала на своем поле лондонский Арсенал в первом туре основной стадии Лиги чемпионов.

Действующий победитель Лиги Европы и вице-чемпион Англии не смогли определить сильнейшего, завершив свое противостояние нулевой ничьей.

Источник: Getty Images

Аталанта имела реальный шанс открыть счет в матче в начале второго тайма, когда арбитр назначил пенальти в ворота Арсенала за фол Томаса Парти в своей штрафной на Эдерсоне. Тем не менее Матео Ретеги с двух попыток не смог переиграть Давида Райа. Сначала вратарь отразил удар нападающего с одиннадцатиметровой отметки, а после успел перегруппироваться и справился с добиванием головой.  

Источник: Getty Images

Украинский защитник "канониров" Александр Зинченко продолжает восстанавливаться после травмы и не попал в заявку на этот матч.

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Отметим, что Аталанта и Арсенал являются следующими соперниками Шахтера в Лиге чемпионов. Бергамаски встретятся с "горняками" 2 октября. "Канониры" второй тур 1 октября проведут против ПСЖ, после чего сыграют с донецкой командой 22 октября.

Статистика матча Аталанта - Арсенал первого тура Лиги чемпионов

Аталанта - Арсенал 0:0

На 51-й минуте Ретеги не реализовал пенальти (вратарь)

Ожидаемые голы (xG): 1.75 - 0.65
Владение мячом: 51% - 49%
Удары: 7 - 6
Удары в створ: 2 - 2
Угловые: 4 - 2
Фолы: 7 - 11

Аталанта: Карнесекки - Джимсити, Гин, Колашинац - Дзаппакоста (Белланова, 70), де Рон, Эдерсон, Руджери (Пашалич, 89) - Де Кетеларе (Куадрадо, 60), Ретеги (Дзаниоло, 70), Лукман (Самарджич, 89).

Арсенал: Райя - Вайт, Салиба, Магальяйнс, Тимбер (Калафиори, 73) - Райс, Парти (Жоржиньо, 58), Гаверц - Сака (Стерлинг, 73), Жезус (Троссар, 58), Мартинелли.

Предупреждение: Эдерсон.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: аталанта Арсенал Лондон

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