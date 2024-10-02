"Одна взволнованная мама" выдала весь спектр эмоций, когда ее сын-игрок Арсенала дебютировал в Лиге чемпионов

Прошедший еврокубковый матч принес много счастья, как минимум, одной семье.

Арсенал завоевал первую победу в новой Лиге чемпионов, обыграв на своем поле ПСЖ со счетом 2:0.

На последних минутах встречи в составе "канониров" произошел дебют: юный Майлз Льюис-Скелли вышел на поле вместо Букайо Сака, автора второго гола.

За этим событием с трибуны Эмирейтс следила мама 18-летнего игрока Марсия, которая за короткий промежуток времени успела выдать огромный спектр эмоций.

И хотя Льюис-Скелли получил в свое распоряжение всего три минуты, этот вечер он запомнит на всю жизнь.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей Лиги чемпионов сезона-2024/25.

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