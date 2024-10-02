"Одна взволнованная мама" выдала весь спектр эмоций, когда ее сын-игрок Арсенала дебютировал в Лиге чемпионов
Прошедший еврокубковый матч принес много счастья, как минимум, одной семье.
Арсенал завоевал первую победу в новой Лиге чемпионов, обыграв на своем поле ПСЖ со счетом 2:0.
На последних минутах встречи в составе "канониров" произошел дебют: юный Майлз Льюис-Скелли вышел на поле вместо Букайо Сака, автора второго гола.
За этим событием с трибуны Эмирейтс следила мама 18-летнего игрока Марсия, которая за короткий промежуток времени успела выдать огромный спектр эмоций.
И хотя Льюис-Скелли получил в свое распоряжение всего три минуты, этот вечер он запомнит на всю жизнь.
Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей Лиги чемпионов сезона-2024/25.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!