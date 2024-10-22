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Компани - о матче с Барселоной в Лиге чемпионов: Каждый тренер имеет цель выиграть

Бельгиец хочет победить Барселону.
Вчера, 23:55
Венсан Компани / Getty Images
Венсан Компани / Getty Images

Бавария встретится с Барселоной в рамках матча Лиги чемпионов. Главный тренер мюнхенцев Венсан Компани поделился ожиданиями от предстоящего поединка, рассказав о конкуренции с Фликом:

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"Это Барса против Баварии, каждый тренер имеет цель выиграть со своим видением. Вот почему люди приходят и хотят видеть эту игру, вот почему это интересно. Тактически всегда можно что-то адаптировать, но в конце концов я ничуть не верю, что Флик адаптирует свой футбол под нас - они будут играть точно так, как играли в последний раз", - сказал Компани.

Напомним, матч Барселона – Бавария состоится завтра, 22 октября. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Венсан Компани ФК Бавария

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