Компани - о матче с Барселоной в Лиге чемпионов: Каждый тренер имеет цель выиграть

Бавария встретится с Барселоной в рамках матча Лиги чемпионов. Главный тренер мюнхенцев Венсан Компани поделился ожиданиями от предстоящего поединка, рассказав о конкуренции с Фликом:

Читай также: Основной игрок Баварии перенес операцию после тяжелой травмы

"Это Барса против Баварии, каждый тренер имеет цель выиграть со своим видением. Вот почему люди приходят и хотят видеть эту игру, вот почему это интересно. Тактически всегда можно что-то адаптировать, но в конце концов я ничуть не верю, что Флик адаптирует свой футбол под нас - они будут играть точно так, как играли в последний раз", - сказал Компани.

Напомним, матч Барселона – Бавария состоится завтра, 22 октября. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!