"Во втором тайме заслуживали гол": Пушич проанализировал поражение от Арсенала

Главный тренер Шахтера Марино Пушич прокомментировал поражение от Арсенала в матче третьего тура основной стадии Лиги чемпионов.

Накануне "канониры" благодаря автоголу одержали минимальную победу над "горняками" 1:0.

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"Я увидел снова этот характер, а еще и большое желание победить и добиться результата. Я также сказал своим игрокам, что очень ими горжусь, тем, как они себя проявили и что показали. Можно представить, насколько непросто играть против такой невероятной команды - по моему мнению, очень сильной, возможно, одной из самых лучших в Европе. И, играя на выезде, мы поняли, что соперник будет очень мощно действовать в первом тайме, с большим количеством движений и индивидуальных качеств, но мы тоже достаточно неплохо защищались и имели свои моменты. Да, я снова увидел свою философию, особенно во втором тайме.

Очень жаль, потому что в конце мы имели возможность сравнять счет. Я всегда говорю, что лучше проиграть, придерживаясь своей философии, чем проиграть без нее. Так что мы проиграли, надо поздравить соперника, потому что, повторюсь, это невероятная команда. И Ризнык тоже играл отлично, но, по моему мнению, все мои игроки заслуживают похвалы за то, как мы играли, проявили себя и отработали. Потому что, как вы понимаете, во внутреннем чемпионате нас не заставляют обороняться низко - на самом деле мы никогда не обороняемся низко. Поэтому это огромный вызов, когда ты играешь в Лиге чемпионов с соперником такого качества, когда тебя оттолкнут назад защищаться в низком блоке. У нас была надлежащая стратегия, она сработала довольно неплохо, ребята очень хорошо ее реализовали. Потому что мы команда, которая в своем чемпионате преимущественно имеет примерно 70-75 процентов владения мячом. И непросто ментально переключиться на противоположное, но мы этого не достигли. И это огромный успех моей команды.

Учитывая, как мы играли во втором тайме, по моему мнению, мы точно заслуживали гол. Нам не всегда везло и хватало мастерства, чтобы создать еще больше шансов, но был ряд моментов. Я бы сказал, что это было очень близко, и мы гнались за этим голом до конца игры. Это то, чего я требовал от своей команды и как я производил замены: я задействовал в игре все наши атакующие силы. Я не мог заменить Ризныка, потому что нам нужен голкипер, но я бы и его заменил, чтобы забить гол. Однако приходится иметь дело с качеством соперника, играть с Арсеналом на выезде. Это отличная команда, как я уже говорил, поэтому она тоже может хорошо защищаться. Поэтому мы приложили все усилия, и еще раз повторюсь, что горжусь своей командой и нашим выступлением", - приводит слова Пушича официальный сайт Шахтера.

На ISPORT доступно видео лучших моментов матча Арсенал - Шахтер (1:0).

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