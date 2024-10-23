Финал Лиги чемпионов в сезоне 2026/27 может состояться в Азербайджане – претендует и стадион Атлетико

Финал лиги чемпионов в 2027 году может пройти в Баку (Азербайджан) на Олимпийском стадионе. Об этом пишет официальный сайт УЕФА.

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По официальным данным, соперничество Азербайджана составит Метрополитано (стадион Атлетико), что в Испании.

Отмечается, что на проведение финала женской Лиги чемпионов претендуют Камп Ноу (Барселона), Национальный стадион (Варшава), Санкт-Якоб Парк (Базель) и Миллениум (Кардифф)

Вашему вниманию турнирная таблица нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.

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