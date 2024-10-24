Легенда Баварии раскритиковал Нойера за игру против Барселоны: Его игра в воротах изменилась

Каталонская Барселона разгромила мюнхенскую Баварию в матче основного этапа Лиги чемпионов. Легенда мюнхенцев Лотар Маттеус раскритиковал капитана команды Мануэля Нойера после поражения.

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"Я не хочу оскорбить Мануэля, но сейчас он не является опорой команды, как раньше. Мануэль Нойер сейчас не Мануэль Нойер.

Его игра в воротах поменялась. Ранее он предполагал каждую ситуацию, видел все на 360 градусов, мог начинать атаки первым прядем. В настоящее время он не дает надежности обороне. Это подтверждают показатели в Бундеслиге: чуть более 40% отраженных ударов.

Я надеюсь, что он скоро заиграет, как раньше, уверенно. В прошлом он отразил бы 1-2 из четырех голевых ударов «Барселоны». Второй гол Барселоны – хороший пример: Мануэль колебался, потом вышел из линии и не смог ничего сделать", - сказал Матеус.

Вашему вниманию турнирная таблица нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.

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