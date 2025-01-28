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Тренер Боруссии Дортмунд выделил сильные стороны Шахтера

Наставник немецкой команды оценил будущего соперника в Лиге чемпионов.
Сегодня, 20:52
Майк Тулльберг / Getty Images
Майк Тулльберг / Getty Images

Исполняющий обязанности главного тренера Боруссии Дортмунд Майк Тулльберг высказался о заключительном матче основной стадии Лиги чемпионов против донецкого Шахтера.

Наставник "черно-желтых" выделил сильные стороны будущего оппонента.

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"Это соперник, который очень силен во владении мячом. Их игроки много перемещаются по полю и демонстрируют привлекательный футбол. Что касается результатов, то они пропустили на несколько голов больше, чем должны были.

Но дело не столько о Шахтере, сколько в нас и в том, что мы должны показать наши лучшие качества на поле", - приводит слова тренера официальный сайт дортмундского клуба.

Напомним, что матч восьмого тура Лиги чемпионов Боруссия Д - Шахтер состоится в среду, 29 января. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Боруссия Дортмунд - Шахтер.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Боруссия Дортмунд

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