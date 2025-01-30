"Мы играли, а они забивали": Пушич подвел итоги поражения Шахтера от Боруссии Дортмунд

Главный тренер Шахтера Марино Пушич прокомментировал поражение от Боруссии Дортмунд в восьмом туре основной стадии Лиги чемпионов.

Накануне "горняки" уступили немецкой команде со счетом 1:3 и завершили выступление в турнире.

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"Я могу высказаться об этой игре очень коротко, итог таков: мы играли довольно неплохо, особенно во втором тайме, а соперники забивали. Так что такая игра: мы играли, они забивали.

Я не буду слишком лаконичным, конечно, и расскажу вам немного больше. Я считаю, что в первом тайме игра была равной до гола. Мы довольно неплохо строили атаку до 16-й минуты, у нас не было хороших решений в последней фазе атаки, хотя у нас был очень большой шанс в первом тайме. Но, как я сказал сначала, в этой игре очень тонкая линия: либо вы обыграете соперника, либо он обыгрывает вас на контратаке. И они очень хорошо действуют в контратаке, мы это знали. Дважды мы довольно удачно разыграли ситуацию и провели хорошие атаки, потому что вышли на удачные для этого позиции, а еще дважды очень легко потеряли мяч и затем получили две контратаки. На самом деле, это все, что произошло в первом тайме. На 44-й минуте мы пропустили второй гол. И так не должно быть, потому что это 2:0, очень трудно отыграться с такими соперниками, потому что они физически очень крепкие, сильнее нас.

Хотя во втором тайме мы постоянно старались, сделали некоторые изменения и, по моему мнению, доминировали - полностью контролировали мяч, создавали опасность, выполнили один или два стандарта, наш голкипер отлично справился, мы забили хороший гол благодаря высокому прессингу и, считаю, мы имели очень большой шанс сравнять счет после 1:2. В ситуации, где мы доминировали, играли в очень качественный футбол, мы не забили, к сожалению. Это все еще игра, 1:2, мы пытались, гораздо больше рисковали, сделали определенные коррективы. Был момент, где они нас обыграли в последней фазе атаки и забили очень хороший гол - счет стал 3:1 и игра закончилась, хотя мы и старались забить.

Как я сказал сначала, я думаю, что мы играли, а они забивали. Таков итог этой игры, что обидно для нас. Но я не могу ни в чем винить моих игроков. Хотя мы могли принять лучшие решения в определенных моментах, но они очень много работали, провели игру, придерживаясь нашей философии. У нас было много молодых игроков на поле, которые оказались на таком большом стадионе, под таким большим давлением и должны были играть такой матч, так что это был отличный урок для нас.

Мы набрали семь баллов в этом розыгрыше Лиги чемпионов. По-моему, мы могли завоевать больше, думаю, мы заслуживали больше. Но это тоже урок на будущее для нас", - приводит слова Пушича официальный сайт Шахтера.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Боруссия Дортмунд - Шахтер (3:1).

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