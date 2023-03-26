Мбаппе назвал задачу сборной Франции на Евро-2024

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе заявил, что цель национальной команды – выиграть Евро-2024.

"Ясно, что если смотреть на бумаге и поставить себя на место тех, кто смотрит футбол по телевизору, то может возникнуть такой вопрос: "Как они смогут не выиграть Евро?"

У нас нет проблем с тем, чтобы сказать, что мы играем в лучших клубах мира. У нас есть игроки, которые, возможно, одни из лучших на своих позициях. Теперь надо творить, ведь многие игроки ушли, чтобы снова двигаться вперед и выигрывать трофеи.

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Цель, для начала, – квалифицироваться на Евро, а затем, конечно, мы должны постараться выиграть турнир", – сказал Мбаппе в интервью Téléfoot.

Напомним, в группе с Францией на отбор на Евро-2024 попались Нидерланды, Греция, Ирландия и Гибралтар.