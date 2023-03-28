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Шотландия - Испания: обзор и результат игры квалификации на ЧЕ-2024 28.03.2023

У лидера "тартановой армии" Скотта Мактоминея проснулся незаурядный бомбардирский талант
Вчера, 23:43
Испания - Шотландия
Испания - Шотландия

В рамках второго тура отбора на ЧЕ-2024 в очном противостоянии встретились промежуточные лидеры группы A Шотландия и Испания.

Коллектив Стива Кларка успел повести в счете еще в первом тайме. Гол на свой счет записал хавбек МЮ Скотт Мактоминей, а ассист на него отдал Энди Робертсон, для которого это стало третьей голевой передачей за 2 тура стартовавшей квалификации. Пока защитник возглавляет список ассистентов.

Уже во втором тайме Мактоминей записал на свой счет дубль, удвоив преимущество "скотов". Опорный полузащитник показывает небывалые чудеса результативности, являясь одним из лучших бомбардиров отбора с 4 голами в активе.

Преимущество хозяев нельзя было назвать случайным пусть, возможно, оно должно было быть менее явным, ведь за 60 минут игры коллектив Луиса де ла Фуэнте создал меньше чем "тартановая армия".

Судя по всему, Испания заранее смирилась с поражением, ведь в последние полчаса игры ситуация не изменилась и никаких попыток отыграть хотя бы один мяч от "Фурии роха" не последовало.

Таким образом, после двух туров именно Шотландия имеет 100% показатель в 6 очков, а у Испании 3 пункта в двух матчах.

Статистика матча отбора на ЧЕ-2024 Шотландия - Испания

Шотландия - Испания 2:0

Голы: Мактоминей, 7, 52

xG: 0.75 - 0.58
Владение мячем: 32% - 68%
Удары: 8 - 8
Удары в створ: 3 - 2

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: испания шотландия ЧЕ-2024

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